Negociações climáticas da ONU estendem Protocolo de Kyoto até 2020

DOHA - Quase 200 países estenderam neste sábado o prazo para um fraco plano da Organização das Nações Unidas (ONU) para combater o aquecimento global até 2020, evitando um novo entrave a duas décadas de esforços da ONU que não foram capazes de impedir o aumento das emissões de gases do efeito estufa.

A extensão do Protocolo de Kyoto o mantém ativo como o único plano que gera obrigações legais com o objetivo de enfrentar o aquecimento global, embora valha apenas para nações desenvolvidas cuja fatia nas emissões mundiais de gases do efeito estufa seja menor do que 15 por cento.

(Reportagem de Alister Doyle)