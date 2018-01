Negociação climática será 'difícil', diz enviado dos EUA O principal negociador norte-americano para questões climáticas disse nesta quinta-feira que as discussões internacionais para a redução das emissões de carbono são "difíceis", mas devem ganhar um impulso com a aprovação no Senado dos EUA de uma lei doméstica para o combate ao aquecimento global.