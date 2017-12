Naufrágio ameaça Grande Barreira de Coral na Austrália

Um navio carregado de carvão que se desviou das rotas comerciais e encalhou em águas de uma área ambiental protegida está vazando óleo na Grande Barreira de Coral da Austrália, e há o perigo de que o casco se parta, informam autoridades.

O navio chinês Shen Neng 1 encalhou na noite de sábado em Douglas Shoals, uma área de mar raso e águas límpidas, muito buscada para a pesca recreativa, a leste da área turística da Ilha Grande Keppel. Douglas Shoals fica ao largo da costa de Queensland, no parque Marinho da Grande Barreira, e está numa parte protegida do coral, onde a navegação é restringida por lei.

O navio chinês, preso à Grande Barreira de Coral, pode despedaçar-se. Maritime Safety Queensland

Autoridades temem que o vazamento de óleo danifique o maior recife de coral do mundo.

O navio atingiu o recife à toda velocidade, 15 km fora da rota de navegação comercial, disse a primeira-ministra do Estado, Anna Bligh.

Um barco da polícia está de prontidão para remover os 23 tripulantes, no caso de a embarcação se romper e precisar ser esvaziada. manchas de óleo foram avistadas perto do navio, mas as autoridades de Queensland dizem que não houve ainda perda significativa nas 950 toneladas de óleo embarcadas.

"Estamos muito preocupados com futuros derramamento de óleo desse navio", disse Bligh.

O gerente-geral do serviço de Segurança Marítima de Queensland, Patrick Quirk, disse que a embarcação está seriamente danificada. "Ela corre o risco de realmente se quebrar em vários pontos da estrutura e despedaçar-se", acrescentou.

Ambientalistas manifestaram ultraje com o fato de cargueiros poderem navegar pelas imediações da Grande barreira sem a exigência de ter a bordo um piloto familiar com a região. "O governo estadual ficou cego com os royalties, e sua miopia entrará para a história pela morte do recife", disse a porta-voz do partido político Queensland Greens, Larissa Waters.