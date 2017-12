'National Geographic' escolhe melhores trilhas de caminhada do mundo

A revista National Geographic Traveler escolheu as melhores trilhas para fazer caminhada em todo o mundo. A lista inclui caminhos na África, em Israel, no Japão e no Tibete, entre rotas de peregrinação religiosa e trilhas pitorescas, como uma praia nos Estados Unidos que é famosa por naufrágios no começo do século 20.

A seleção inclui dicas sobre caminhos alternativos, distâncias e pontos mais importantes de cada um dos passeios. Veja a lista original.

