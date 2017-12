Nasce em zoo 'primeiro leligre', filhote de leão com cruza de leão e tigre

O zoológico Novosibirsk, na Sibéria, na Rússia, se tornou o primeiro no mundo a gerar um filhote resultante do cruzamento de um leão com uma "ligre". O pai de Kiara, Sam, é um leão africano e sua mãe, Zita, resultou do cruzamento entre um leão e um tigre, e por isso seria uma ligre. Já Kiara foi classificada como sendo uma ''leligre''.

O animal foi adotado pelo gato doméstico do zoológico, porque sua mãe não produz leite o suficiente para alimentá-lo.

Críticos dizem que promover a cria de animais híbridos não contribui para a preservação de espécies. ''Será interessante ver se a leligre será capaz de dar à luz filhotes ou não. Alguns cientistas afirmam que fêmeas híbridas são capazes de gerar filhotes, ao passo que os machos não o são'', afirmou o diretor do zoológico, Rostislav Shilo.

