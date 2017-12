Nasa monitora iceberg que se desprendeu na Antártida

A Agência Espacial Americana (Nasa) registrou o desprendimento do iceberg B-31 do glaciar Pine Island, na Antártida, que se dirige para o oceano aberto. A imagem do icerberg havia sido feita por um satélite da agência em 28 de outubro de 2013. Quinze dias depois, em 13 de novembro, a Nasa flagrou o momento em que o pedaço se desprende.

De acordo com a agência espacial, o iceberg tem seis vezes o tamanho de Manhattan, em Nova York (EUA), e se desloca para uma área onde não há tanto movimento de navios. Cientistas estão monitorando o movimento.