Não há previsão de El Niño ou La Niña para inverno de 2011--EUA

O centro informou em relatório mensal que as condições serão neutras "ao longo do verão do hemisfério norte" (inverno do hemisfério sul), mas que as previsões para além desse período são incertas. O CPC está subordinado à Administração Oceânica Atmosférica dos EUA.

El Niño e La Niña são padrões climáticos que frequentemente ocorrem consecutivamente no oceano Pacífico.

O El Niño, mais famoso, provoca um aquecimento anormal das águas do Pacífico, e o evento de 2009/10 provocou uma falha nas cruciais monções na Índia em 2009.

Ele foi seguido pelo La Niña mais forte em uma década, de 2010 a 2011, ao qual é largamente atribuída a pior estiagem em um século no Texas e em todo o sudoeste dos Estados Unidos.

Especialistas em café disseram que o equilíbrio momentâneo entre as duas anomalias significa que o risco de geada nas principais regiões produtoras de café no Brasil é o mais alto desde 2000.

Previsões da Universidade Colorado State disseram que as condições neutras podem contribuir para a formação de tempestades na temporada anual de furacões do Atlântico, que acaba de começar.

A previsão é que esta temporada de furacões seja movimentada, com 16 tempestades tropicais, nove das quais devem ganhar força e tornar-se furacões.

O setor petrolífero se preocupa especialmente com temporais no Golfo do México, já que eles podem exigir o fechamento da produção de petróleo na região.

"La Niña" significa "a menina", em espanhol. El Niño, ou o menino, ganhou esse nome em função do menino Jesus, porque foi observado pela primeira vez no século 19 por pescadores latino-americanos de anchovas perto do final do ano.

(Reportagem de Rene Pastor)