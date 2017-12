‘Não é sobre Bambi; é sobre nós’, diz Kerry sobre clima

NORFOLK - O aquecimento global não é uma ameaça apenas para sistemas ecológicos e certas espécies, mas representa um risco para a segurança nacional dos Estados Unidos e de outros países, disse nesta terça-feira, 11, o secretário de Estado americano, John Kerry. “A mudança climática não é só sobre Bambi; é sobre todos nós”, afirmou Kerry em Norfolk, onde a elevação do nível do mar afeta a maior base naval dos Estados Unidos.

“O impacto da mudança climática pode exacerbar a competição por recursos, ameaçar a subsistência e aumentar o risco de instabilidade e conflito, especialmente em lugares que já enfrentam estresse econômico, político e social”, ressaltou ele.

Os efeitos do aquecimento global já são evidentes e exigem respostas urgentes, defendeu o secretário, lembrando que 19 dos 20 verões mais quentes da história foram registrados nas últimas duas décadas. As temperaturas mais altas trarão derretimento de glaciares e elevação do nível do mar. “Será como Mãe Natureza com esteroides.”

Segundo Kerry, a mudança climática ainda cria condições favoráveis para o fortalecimento de grupos extremistas em regiões afetadas por fenômenos climáticos severos. Também aumenta a possibilidade de repetição de crises de refugiados semelhantes à vivida pela Europa hoje. “Pessoas que não puderem mais ter uma vida decente da maneira que suas famílias tiveram por gerações - com agricultura, pesca ou criação de animais - não terão escolha a não ser buscar outras oportunidades em outros lugares.”

No discurso, o secretário manifestou frustração diante da resistência que o combate à mudança climática enfrenta dentro dos Estados Unidos, sobretudo dos republicanos. “A ciência nos diz de maneira inequívoca: aqueles que continuam a fazer da mudança climática uma luta política estão colocando todos nós em risco.”