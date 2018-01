Namíbia doará animais para Cuba A Namíbia doará 146 animais para zoológicos cubanos, que tiveram a população reduzida desde a crise econômica da década de 1990. Uma comissão do Ministério do Meio Ambiente e Turismo da Namíbia está em Cuba para estudar as condições sanitárias e o hábitat que terão os animais, previstos para chegar ao país em 2012. "Os veterinários cubanos estarão na Namíbia para assegurar que os animais não trarão doenças e a higiene será perfeita", disse Erika Akuenje, do governo da Namíbia. Entre os animais que serão doados estão leopardos, leões, antílopes, raposas e elefantes. / AFRA BALAZINA e ANDREA VIALLI, com AGÊNCIAS