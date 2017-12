Na SPFW, Iódice mantém inspiração na sustentabilidade

O primeiro desfile do segundo dia da São Paulo Fashion Week (SPFW) foi o da Iódice. Não precisa dizer que eu fui conferir de perto. Entrei no backstage e a paixão pelo tema sustentabilidade continua firme e forte. Tanto a pessoal como a do flerte de sua marca com a sustentabilidade.

Fui conversar com o Valdemar Iódice. Ele se diz empolgado com projetos no Amazonas e adotou uma unidade de conservação com mais de 200 famílias. Cada peça vendida da Iódice vai doar 1 real para ajudar esta comunidade. Os projetos iniciados na temporada passada de capitação de artesãos amazonenses também está de pé.

A Iódice trouxe o tucumã de novo, mas desta vez em forma de canutilho que aparece bordado em peças. A pele de pescada fez sucesso no que Valdemar chamou de mini-baús, umas bolsinhas lindas que apareceram diversas vezes pelo desfile, e com várias combinações em preto, marinho e cru.

A cortiça apareceu também neste modelo de bolsa e nos sapatos e cintos. Além disso, Valdemar diz que o tingimento do couro de suas peças é feito com base vegetal, e não com químicas prejudiciais ao meio ambiente.

Assista o vídeo com a minha conversa com ele e cenas do desfile.

* Alice Lobo é jornalista e escreve no blog Verdinho Básico.