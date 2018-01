Na Colômbia, vulcão Galeras entra em atividade

O vulcão Galeras, situado no sudoeste da Colômbia, entrou em erupção, sem que até agora se conheça se há vítimas fatais ou machucadas, informaram no sábado, 2, as autoridades colombianas.

O Observatório Vulcânico e Sismológico de Pasto assegurou que às 19h43 (horário local) "foi registrada uma erupção do vulcão Galeras em caráter explosivo". Acrescentou que em consequência, "o nível atual na atividade vulcânica do Galeras está no Nível Vermelho (I)", é o mesmo que dizer, "erupção iminente ou em curso".

Para Carlos Iván Márquez, diretor nacional de resgate da Cruz Vermelha, "a erupção do sábado foi um pouco maior que a anterior, que ocorreu em novembro (de 2009)". Disse a emissora de rádio Caracol que são três as cidades do departamento de Nariño as que estão em maior risco: Florida, Nariño e Pasto, esta última a capital que fica a 530 quilômetros de Bogotá.

Márquez advertiu que são cerca de 8 mil pessoas que eventualmente teriam que sair do local rapidamente, mas ressaltou que os albergues temporais e os organismos de socorro estão prestes a atender qualquer emergência.

O monte de 4.276 metros de altura está a cerca de 10 quilômetros de Pasto.