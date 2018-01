Museu dos EUA premia melhores fotos da natureza

O Museu Nacional de História Natural Smithsonian, na capital americana, Washington, selecionou 45 fotografias de um total de 20 mil em seu concurso deste ano para as melhores fotos da natureza. Um tubarão nas Bahamas, águias em um parque nacional na Hungria e gorilas em um zoológico em Nova York estão entre as imagens premiadas. A foto que recebeu o grande prêmio do Windland Smith Rice International Awards 2008 foi a de um leão no Delta do Okavango, em Botsuana. As imagens vitoriosas em 19 categorias, que incluem "Oceano", "Aves" e "Questões Ambientais", serão incluídas na edição de outono da revista Nature's Best Photography e exibidas na galeria do museu. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.