Mundo vive 'apagão' voluntário contra o aquecimento global

Quando a campanha 'Hora do Planeta' (Earth Hour, na versão em inglês) começou, em 2007, apenas Sydney, na Austrália, apagou as suas luzes. Mas, a repercusão foi tão grande que, no ano seguinte, outras cidades australianas e várias metrópoles espalhadas pelo mundo também quiseram participar. Neste ano, ela se espalhou por todo o mundo.

Veja também:

Ásia apaga as luzes no evento sobre mudanças climáticas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Hora do Planeta 2009 é um evento mundial durante o qual residências e pontos turísticos e de referência das cidades ficam sem iluminação por uma hora para lembrar a ameaça das mudanças climáticas no planeta. No Brasil, lugares famosos como o Cristo Redendor, no Rio de Janeiro, e a Ponte Estaiada, em São Paulo, tiveram a sua iluminação apagada entre as 20h30 e 21h30.

Wilton Júnior/AE

No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor ficou uma hora sem iluminação

Alex Silva/AE

A Ponte Estaiada, em São Paulo, também teve as luzes apagadas durante a 'Hora do Planeta'

James Alcock/Efe

Em Sidney, na Austrália, a região do porto aderiu a campanha apanhando a sua Opera House

Lai Seng Sin/AP

As torres Petronas, no centro de Kuala Lumpur, na Malásia, ficaram apagadas durante 1 hora

Reuters

O hotel Taj Mahal durante a Earth Hour em Mumbai, na India

Reuters

Malabarista faz apresentação em Sófia, na Bulgária, em meio a edifícios apagados no centro da cidade