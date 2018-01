Mundo árabe enfrenta agravamento de crise da água, diz relatório

A partir de então, os árabes terão de sobreviver com menos de 500 metros cúbicos de água por ano, abaixo de um décimo da média mundial de mais de 6 mil metros cúbicos per capita, informou o relatório produzido pelo Fórum Árabe para Ambiente e Desenvolvimento (Afed, na sigla em inglês).

"O mundo árabe já vive uma crise de água que apenas vai se agravar com a inação," diz o relatório, acrescentando que o abastecimento per capita caiu para apenas um quarto dos níveis de 1960.

O rápido crescimento da população pressionará ainda mais os recursos de água. De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas (ONU), os árabes, que agora somam quase 360 milhões, vão se multiplicar para quase 600 milhões até 2050.

A mudança climática agravará a questão. Até o fim deste século, os países árabes poderão vivenciar uma queda de 25 por cento nas chuvas e uma aumento de 25 por cento nas taxas de evaporação, de acordo com modelos de mudança climática citados no relatório.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Como resultado, a agricultura abastecida pela chuva ficará ameaçada, com a estimativa que as colheitas médias sofram um declínio de 20 por cento", diz o documento.

Treze países árabes estão entre as 19 nações com mais escassez de água do mundo. As pessoas de oito países árabes já têm de sobreviver com menos de 200 metros cúbicos por ano.

"Sem mudanças fundamentais nas políticas e nas práticas, a situação vai se agravar, com ramificações sociais, políticas e econômicas drásticas", diz o relatório.

As condições variam pela região, mas dentro de apenas cinco anos o Iraque e o Sudão passarão pelo teste da escassez de água, definido como mais de mil metros cúbicos anuais per capita, assumindo que o abastecimento vindo da Turquia e da Etiópia continue nos níveis atuais.

A agricultura consome 85 por cento do uso de água árabe, em comparação com a média mundial de 70 por cento. A eficiência da irrigação é de apenas 30 por cento, contra a média mundial de 45 por cento.