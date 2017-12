MT discute contratos de negociação de carbono com empresas

O governador do Mato Grosso, Blairo Maggi (PR), pretende fechar contratos de negociação de carbono entre empresas estrangeiras e produtores agrícolas de seu Estado ,durante o Seminário Internacional sobre Mudanças de Clima, que será realizado pela Organização das Nações Unidas, no próximo mês, em Copenhague (Dinamarca). Esta deve ser uma das bandeiras brasileiras no encontro, mas o Mato Grosso quer se posicionar à frente, já mostrando que a ideia pode ser colocada em pratica.

Veja também:

Agricultura emite mais de 50% de gases de efeito estufa no País

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Terra absorve mais gás carbônico do que se pensava, diz estudo

"O Mato Grosso levará seu projeto de REDD Estadual", disse, referindo-se à Redução de Emissões para o Desmatamento e Degradação. A intenção é a de que empresas que registrarem altos volumes de emissão de carbono paguem US$ 5,00 por tonelada de carbono armazenado. A estimativa inicial do governador é a de que se fechem acordos para evitar a emissão proveniente de 100 a 120 hectares por ano no Estado.