MPF investiga projetos para reduzir floresta

O Ministério Público Federal (MPF) vai criar uma equipe para investigar a tramitação dos projetos de lei e decretos legislativos que têm como objetivo reduzir o tamanho da Floresta Nacional do Jamanxim, no Pará.

Na opinião do MPF, essas propostas são incentivos à grilagem e à ampliação do desmatamento no local.

A floresta tem hoje 1,3 milhão de hectares, mas produtores rurais querem que a área seja reduzida para 400 mil hectares, e o governo do Estado apresentou proposta de redução para aproximadamente 300 mil hectares.