Mostra retrata visão de Londres transformada por aquecimento

Uma exposição de fotomontagens em Londres mostra como a cidade pode ser afetada por mudanças climáticas no futuro, conforme a visão de dois artistas.

Em cartaz no Museu de Londres até março de 2011, as montagens foram criadas pelos ilustradores Robert Graves e Didier Madoc-Jones, que dizem ter estudado diversas teorias a respeito do impacto das transformações ambientais e das novas tecnologias no espaço urbano.

Lugares conhecidos da cidade aparecem completamente alagadas por causa de um aumento do nível do Rio Tâmisa, e prédios históricos como o Palácio de Buckingham estão cercados de favelas erguidas por refugiados ambientais de outros países.

Carros somem das ruas e dão lugares a turbinas de energia eólica e células de produção de energia elétrica. Parques tradicionais da cidade se transformam em plantações tropicais e abrigam usinas nucleares, para mostrar como a cidade se adaptaria à escassez de comida e ao aquecimento global.

"Mostramos os desastres que Londres poderia sofrer, mas não quisemos criar somente imagens de pesadelos. Nos esforçamos para mostrar como a cidade pode ter recursos aproveitáveis e como poderíamos nos adaptar para enfrentar o desafio das mudanças no meio ambiente".

As fotomontagens, feitas digitalmente, se transformaram na série "Cartões postais do futuro". Veja todas imagens no site da BBC Brasil (http://www.bbc.co.uk/portuguese/).