Mosquitos ameaçam tartarugas e lagartos de Galápagos

As tartarugas gigantes e outras espécies endêmicas das Ilhas Galápagos enfrentam o perigo de novas doenças, por conta da preferência dos mosquitos locais pelo sangue de répteis, em relação ao de mamíferos.

A conclusão é de um estudo de cientistas da Universidade de Leeds, no Reino Unido, da Sociedade Zoológica de Londres e do Parque Nacional de Galápagos. O trabalho está publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Os cientistas determinaram que, embora seus primos do continente continuem a preferir o sangue quente dos mamíferos, a variedade do mosquito Aedes taeniorhynchus presente no arquipélago evoluiu para alimentar-se de sangue de tartarugas marinhas e iguanas.

Bastaria um mosquito portador de doenças desconhecidas nas ilhas, como malária viária, chegar a Galápagos para que os mosquitos fossem contaminados e espalhassem o mal por todo o arquipélago, advertem os pesquisadores.

Por conta de seu isolamento, é improvável que a fauna das ilhas tenha imunidade a essas doenças, diz o estudo.