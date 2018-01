Morre baleia encalhada em praia de Nova York, diz autoridade

NOVA YORK - Uma baleia de 18 metros que foi parar em uma praia na cidade de Nova York na quarta-feira morreu, disse uma autoridade do resgate marítimo nesta quinta-feira.

A baleia-fin apareceu na praia de Breezy Point, em Nova York, e os conservacionistas marinhos temiam por sua sobrevivência. Breezy Point, no bairro do Queens, fica de frente ao oceano Atlântico e foi devastado pelas enchentes e incêndios provocados pela passagem da supertempestade Sandy em outubro.

"Biólogos confirmaram que a baleia morreu", disse Mendy Garron, uma especialista no resgate de mamíferos marinhos da Agência Nacional Atmosférica e Oceânica. "Estão sendo desenvolvidos planos para a necropsia e a coleta da carcaça".

A baleia-fin é a segunda maior espécie de mamífero marinho depois da baleia azul, segundo o site NOAA. Um animal adulto pode chegar a 26 metros e pesar 80 toneladas, embora as baleias-fin do hemisfério norte tendam a ser menores do que suas primas do sul. A expectativa de vida geralmente é de 80 a 90 anos.