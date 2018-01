Morador encontra onça-parda dentro de casa no interior de SP

SOROCABA - Um morador levou um grande susto ao chegar em casa e encontrar, no interior do imóvel, uma onça-parda, neste domingo, 19, em Bastos, no interior de São Paulo. A onça, também conhecida como suçuarana, estava no corredor interno da casa, que dá acesso ao quintal. Assustado, o homem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que usou uma armadilha para capturar o animal.

O felino, um exemplar jovem, com cerca de 50 quilos, foi examinado por um veterinário, que o considerou apto para retornar à natureza. A onça foi solta em uma área de matas, em Quatá, cidade vizinha.

Embora tenha se tornado rara em algumas regiões do Sudeste brasileiro, a onça-parda não é considerada em risco de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). Estudo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) mostrou que, no Estado de São Paulo, com a redução das matas, seu habitat original, o felino acabou se adaptando aos canaviais.

Há um mês, os bombeiros resgataram uma onça-parda em pleno centro da cidade de Lins, na região noroeste paulista. Ainda no final de fevereiro, uma onça-parda foi flagrada pelas câmeras "passeando" em um condomínio fechado, em Salto.

Jiboia. Na sexta-feira, 17, uma jiboia de 1,5 m invadiu a garagem de uma casa, em Pedreira, na região de Campinas. Na tentativa de capturar o réptil, um bombeiro civil da Brigada de Emergência da cidade foi atacado pela cobra. Ferido no braço, o homem foi levado para um hospital e recebeu atendimento.

A jiboia não é animal peçonhento, ou seja, não injeta veneno nas vítimas, mas a mordida pode transmitir bactérias. Conforme a brigada, a cobra estava agitada porque os moradores a acuaram com paus, antes da chegada dos bombeiros. O réptil foi solto em um bosque da cidade.