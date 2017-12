Ministros de 40 países realizam reunião antes da cúpula da ONU

Os ministros de Clima e do Meio Ambiente de 40 países darão início nesta segunda-feira, 16, em Copenhague, a uma reunião de dois dias, o último encontro oficial previsto antes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 15, que será realizada em dezembro na capital dinamarquesa. Na reunião, batizada de "pré-COP", serão abordados os principais temas incluídos na agenda da conferência da ONU, informou o Ministério do Clima dinamarquês, cuja titular, Connie Hedegaard, atuará como anfitriã do encontro.

A lista de participantes inclui "países centrais" no processo negociador, como Estados Unidos, China e Índia, mas também países africanos e Ilhas-estado afetadas por um hipotético aumento do nível do mar, causado pelas mudanças climáticas.

"A pré-COP é o lugar onde realmente temos que ir ao centro das discussões, incluindo os assuntos problemáticos. Não temos mais tempo disponível", afirmou Hedegaard.

A ministra dinamarquesa ressaltou que o fato de uma representação política de alto nível estar reunida em Copenhague reflete que existe uma "vontade real" de trabalhar para se chegar a um acordo sobre o clima na cúpula de dezembro.

O acordo deve determinar uma meta global de corte de emissões de dióxido de carbono, que entrará em vigor depois da expiração do protocolo de Kioto, em 2012.

A reunião será realizada a portas fechadas, mas a previsão é de que Hedegaard e Yvo de Boer, secretário-executivo da convenção da ONU sobre o clima, realizem uma entrevista coletiva amanhã após o encerramento do encontro.