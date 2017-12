Ministros da UE mantêm proibição à pesca comercial de baleias

Os ministros do Meio Ambiente da União Europeia (UE) concordaram nesta segunda-feira, 2, em manter a proibição à pesca comercial de baleias e em apoiar o fim das capturas com fins científicos. Veja também: Navio de ambientalistas colide com baleeiro na Antártida Com a proposta, os 27 países-membros do bloco demarcam a posição que a Comissão Europeia (CE, órgão executivo da UE) defenderá nos próximos três anos, assim como na próxima Comissão Baleeira Internacional (CBI), que acontecerá em junho, na Ilha da Madeira. Os ministros também decidiram apoiar a gestão da pesca aborígine de baleias para subsistência, sempre que a preservação das populações correspondentes não seja comprometida. A UE respaldou também a criação de santuários marítimos nos quais a caça destes cetáceos seja proibida indefinidamente. A Dinamarca foi o único país do bloco que se mostrou reticente a aprovar o texto. Por fim, acabou introduzindo uma declaração adicional que explica que as medidas adotadas não salvaguardam os interesses da Groenlândia e das Ilhas Faroe, territórios dinamarqueses de ultramar que não fazem parte da UE.