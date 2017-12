Ministro promete pacote de estímulo ao ecoturismo

O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, disse que entre o fim de agosto e início de setembro o governo federal lançará um pacote de R$ 50 milhões para estimular o ecoturismo em pelo menos seis parques nacionais de conservação ambiental. Segundo o ministro, esses recursos serão empregados na melhoria da infra-estrutura de apoio ao turista como, por exemplo, na construção de centros de visitantes, melhoria do acesso e contratação de guias bilíngües. Outra novidade, disse Minc, será a construção de estradas turísticas que poderão cruzar os parques. "Essas estradas terão de cumprir algumas exigências. Por exemplo, serão de baixa velocidade, usarão materiais não poluentes e trarão placas com listas de pássaros e animais que vivem na região", afirmou. Segundo o ministro, esse pacote de estímulo ao turismo ecológico também incluirá uma política de concessão de serviços, dentro das unidades de conservação. A idéia, segundo ele, é dar às empresas privadas concessões de restaurantes, hospedagem e serviços para práticas de esportes radicais dentro dos parques.