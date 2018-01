Ministério Público quer que a CSN remova lixo de aterro irregular

A retirada dos resíduos (de vários produtos químicos e nem todos identificados) é necessária para a conclusão de obras na rodovia. O projeto prevê a construção de um viaduto com quatro alças sobre o aterro. Segundo a ação proposta pelo procurador Rodrigo da Costa Lines, desde 2004 a Procuradoria da República investiga os depósitos de resíduo da CSN que tiveram início nos anos 80.

Atualmente, há quatro aterros na área sem licenciamento ambiental. Nos anos 90, a companhia e a Feema firmaram aditivo a um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para sanar seus passivos ambientais mas, segundo a ação, ele não foi integralmente cumprido.

“A CSN durante os anos em que promoveu o depósito de seus resíduos industriais nesta localidade, negligenciou a adoção de uma série de medidas de controles dessas atividades, ainda que mínimas, tal como a simples localização exata dos pontos de depósito e seu volume, haja vista a detecção recente de que o aterro “Márcia I” encontra-se sobre a Rodovia do Contorno”, diz a ação.

“Os estudos realizados até agora em relação às referidas áreas consistiram, apenas, em caracterização do volume de resíduo disposto nos aterros, caracterização hidrogeológica, contaminação em solo, contaminação em águas superficiais e subterrâneas e análise de risco, ou seja, as medidas tomadas pela CSN nesses últimos anos não têm atendido suficientemente à necessidade de adequação ambiental do empreendimento, em que pese os mais 10 anos da suspensão dos depósitos e de seus compromissos firmados com relação a este passivo ambiental”, diz ainda o procurador.

A CSN informou por meio de sua assessoria de imprensa que não vai se pronunciar sobre a ação, nem sobre a situação dos aterros por não ter sido ainda comunicada oficialmente da ação.