Ministério promove atividades para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente

BRASÍLIA - Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste sábado, 5, o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com secretarias e organizações não governamentais (ONGs) de vários Estados, promove diversas atividades como caminhadas, passeios ciclísticos, debates e exposições.

Em Brasília, o ministério e a ONG Rodas da Paz fazem neste domingo, 6, a partir das 8h, na Esplanada dos Ministérios, o 8º Passeio Ciclístico e a 1ª Caminhada por Um Brasil Sustentável. De acordo com o ministério, a ideia do passeio ciclístico é chamar a atenção para a questão da biodiversidade e da necessidade de se construir um país sustentável. Cerca de 6 mil pessoas são esperadas no evento.

No Rio de Janeiro, a abertura da semana comemorativa também será neste domingo, às 9h, no Aterro do Flamengo, na altura da Rua Dois de Dezembro, quando serão desenvolvidas diversas atividades, como exposições, exibições de vídeos, oficinas de educação ambiental para crianças e apresentações musicais.

No Rio Grande do Sul, a Semana Estadual do Meio Ambiente de 2010 começou neste sábado e termina no próximo, 12. Nesse período, haverá mobilização entre órgãos estaduais, municipais, ONGs e universidades. Serão realizadas, entre outras ações, palestras, oficinas, plantio de árvores, debates e cursos sobre cuidados ambientais.

Na Bahia, além de congressos e palestras, haverá exposição fotográfica, lançamento de livros, oficinas, minicursos e apresentações artísticas. As atividades serão promovidas pelo governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente. As ações serão desenvolvidas até sexta-feira, 11.

O dia 5 de junho foi escolhido como o Dia Mundial do Meio Ambiente por causa da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972, na qual foram discutidos pela primeira vez os problemas ambientais em âmbito mundial. A data passou a ser lembrada com o objetivo de sensibilizar os governos e a população.