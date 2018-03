Ministério do Meio Ambiente anuncia carros menos poluentes

O Ministério do Meio Ambiente divulgou nesta terça-feira, 1, a lista de veículos do ano 2009 com taxa de emissão de poluentes e de gás carbono (que causa o efeito estufa).

Diante das críticas de fabricantes de automóveis e de combustíveis sobre o critério de classificação utilizado no ano passado, quando os carros receberam uma nota por emissão, o Ministério do Meio Ambiente resolveu criar um grupo de trabalho, formado por montadoras, Petrobrás, Ibama e fabricantes de álcool para a criação de um conceito único de classificação, com base na soma dos poluentes com os emissores.

O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, acredita que com base nesse levantamento, o consumidor poderá acessar a página do Ibama, na internet, e avaliar para a compra o carro menos poluente.

Com base nesse novo critério, do total de 402 veículos analisados, 22 tipo Flex receberam nota máxima de aprovação, que corresponde a 5. São seis carros da Fiat, um da Ford, sete da GM, 3 da Citroen e 5 da Volkswagem. Veja a lista:

- Fiat: Idea Adventure Duoalogic 1.8; Palio ELX 1.8; Siena HLX 1.8; Stillo Flex Dualogic 1.8; Stilo Blackmotion; Stilo Sport Dualogic 1.8;

- Ford: Ka 1.0;

- GM - Prisma Max 1.0; Celta duas portas Life 1.0; Celta duas portas Sprit 1.0, Celta duas portas Super 1.0; Celta 4 portas Life 1.0; Celta 4 portas Spirit 1.0 e Celta 4 portas Super 1.0;

- Citroen: C3 EXCL 1.4; C3 GLX 1.4 e C3 XPL 1.4;

- Volks: Fox 1.6 Plus; Fox 1.6 Route; Space Fox 1.6; Space Fox Sport Line 1.6 e o Space Fox Route 1.6.