Minhocas podem ajudar a limpar solo contaminado

Cientistas descobriram como minhocas que consomem metal pesado acabam ajudando plantas a limpar solo contaminado. Pesquisadores da Universidade de Reading, na Inglaterra, encontraram mudanças sutis nas propriedades de metais à medida que minhocas ingeriam e expeliam o solo onde esses metais se encontravam. Essas mudanças fizeram com que fosse mais fácil para as plantas absorver metais pesados - altamente tóxicos e prejudiciais à saúde humana - da terra. As plantas podem normalmente absorver metais pesados do solo e incorporá-los em seus tecidos, mas esse é um processo que pode levar bastante tempo. Por isso, se as minhocas podem fazer com que os metais se tornem mais fáceis de ser absorvidos pelas plantas, elas se tornarão as "guerreiras ecológicas do século 21", disseram os cientistas no British Association Science Festival, em Liverpool. Segundo os pesquisadores, as minhocas são verdadeiros "detetives do solo": a presença delas pode ser um indicativo sobre a saúde geral da terra. Esse papel é possível porque as minhocas desenvolveram um mecanismo que permite que elas sobrevivam em solo contaminado com metais tóxicos, incluindo arsênio, chumbo, cobre e zinco. "As minhocas produzem um tipo de proteína que envolve determinados metais e as mantêm seguras (de intoxicação)", explicou o pesquisador Mark Hodson. A análise dos metais foi possível com o uso de um equipamento chamado Diamond Light Source, que utiliza a tecnologia de raios-X para determinar a propriedade de partículas "mil vezes menores do que um grão de sal".