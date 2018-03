Minc: 'Devolve o prêmio Nobel, Obama'

Antes de deixar a Conferência do Clima de Copenhague, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, admitiu que o resultado do encontro ficou muito aquém do esperado pelo Brasil e criticou o presidente americano, Barack Obama. “O prêmio Nobel não está à altura da expectativa que a população do planeta coloca sobre ele”, disse, referindo-ao Nobel da Paz recebido por Obama este mês. Em seguida, o ministro fez um apelo: “Obama, faça alguma coisa. Ou você vai ter de devolver aqui o prêmio Nobel.”

A diplomacia brasileira também fez um balanço negativo do encontro. "Não será o resultado que todos esperávamos, porque muita coisa deverá ser deixada para uma reunião ou uma série de reuniões que ocorrerão no ano que vem", disse o embaixador para questões climáticas Sérgio Serra.

O embaixador falou a jornalistas na sexta-feira, depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter deixado Copenhague e comentou o esboço de acordo, rejeitado horas depois pelo plenário da COP-15, firmado por EUA, Brasil, África do Sul, Índia e China. "Depois de uma negociação bastante intensa, e de consultas a assessores, chegou-se a uma redação que acabou sendo aceita."

O diplomata disse que Lula participou intensamente das negociações em Copenhague. Antes de deixar a capital dinamarquesa, na sexta-feira, o presidente fez um discurso duro na cúpula pedindo aos países que fizessem concessões para destravar as negociações.