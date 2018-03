Minc cria comissão para combater fogo em florestas Uma comissão ministerial para analisar e propor a implantação do Programa Nacional de Redução do Uso do Fogo nas Áreas Rurais e Florestais (Pronafogo) foi criada pelo ministro do Meio Ambiente Carlos Minc. De acordo com portaria publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, os principais objetivos do programa são a prevenção e o combate às queimadas e incêndios florestais nas Unidades de Conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável Federais, nas Florestas Públicas e em terras indígenas e demais áreas rurais.