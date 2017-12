Minc anuncia mudança na lista de cidades que mais desmatam

O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, anuncia nesta terça-feira, 24, os nomes dos municípios que serão incluídos e excluídos da lista dos 36 que mais desmatam no País e que são alvo da Operação Arco Verde. Por meio da operação, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) pretende intensificar a fiscalização.

Às 15h30, no Ministério da Justiça, Minc participa, juntamente com o ministro Tarso Genro, da primeira reunião da Comissão Interministerial de Combate aos Crimes e Infrações Ambientais. O objetivo da comissão, criada em 2 de março, é integrar as forças de fiscalização dos ministérios do Meio Ambiente e da Justiça.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também participam do encontro os presidentes do Ibama, Roberto Messias Franco, e do Instituto Chico Mendes, Rômulo José Fernandes Barreto Mello, o secretário nacional de Segurança Pública, Ricardo Balestreri, os diretores-gerais da Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa, e da Polícia Rodoviária Federal, Hélio Derenne.