Milhares de voluntários se preparam para limpar petróleo na costa dos EUA

WASHINGTON - Milhares de voluntários começaram a se mobilizar e a receber capacitação por parte da empresa British Petroleum (BP) e das administrações locais para trabalhar na limpeza do petróleo do derramamento nos Estados Unidos quando a maior parte do material que vazou chegar à costa.

Perante o deslocamento da mancha de petróleo em direção às costas dos estados americanos de Louisiana, Mississipi, Flórida e Alabama, os voluntários, procedentes de diferentes pontos dos EUA, podem ser convocados para agir nas próximas semanas, segundo fontes das organizações de voluntários.

Por enquanto, a companhia petrolífera britânica e autoridades ofereceram pelo menos uma dezena de sessões de treino em várias localidades da Louisiana e do Mississipi, nas quais dedicaram 20 minutos para oferecer conselhos sobre segurança e saúde, como hidratação e proteção solar, e outros 45 para tirar dúvidas.

Embora as ações de limpeza ainda estejam em fase de planejamento, uma coalizão de organizações pôs à disposição das autoridades suas bases de dados para mobilizar mais gente.

Imagem de satélite mostra proximidade da mancha com a costa (Foto: Nasa)

A grande participação superou as previsões das organizações, que foram obrigadas a atender, informar e pedir aos voluntários que esperem.

Especialistas da indústria petrolífera advertiram hoje no Congresso dos EUA que o derramamento de petróleo no Golfo do México poderia superar 40 mil barris (6,4 milhões de litros) diários.

O vazamento poderia ser oito vezes superior ao de cinco mil barris diários (800 mil litros) calculados após o afundamento no último dia 22 de abril da plataforma "Deepwater Horizon", operada pela British Petroleum (BP), dois dias após uma explosão que matou 11 trabalhadores.