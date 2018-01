Micróbios aceleram aquecimento global

Terrenos úmidos e florestas absorvem dióxido de carbono (CO 2 ), mas podem se tornar menos eficazes no combate às mudanças climáticas com a elevação da emissão do gás na atmosfera. Estudo na Nature diz que a constante alta do nível de carbono pode causar a liberação de dois gases-estufa, o óxido nitroso e metano, produzidos por micróbios no solo. Concentrações altas de CO 2 reduzem o uso de água da planta, o que umidifica os solos e reduz a disponibilidade de oxigênio, favorecendo microrganismos. / AFRA BALAZINA, COM AGÊNCIAS