México em estado de alerta devido a chuvas tropicais

Os estados mexicanos de Oaxaca e Guerrero estão em alerta pela chegada de "Elida", a quinta tempestade tropical da temporada que se formou neste sábado, 12, no Pacífico na costa do sul do México, informou o Serviço Meteorológico Nacional (SMN). O SMN disse que a tempestade, com ventos sustentados de 75 km/h e seqüências de 95 quilômetros está em um nível de periculosidade "moderado". O SMN indicou em um relatório às 14h hora local (16h, Brasília) que a tempestade se desloca rapidamente 340 quilômetros ao sudoeste do balneário turístico de Puerto Escondido, no estado de Oaxaca. Existe a possibilidade de "chuva forte a intensa" na costa de Oaxaca, Guerrero e Michoacán durante as próximas 24 horas, destacou o SMN. O organismo estima que às 19h na hora local (21h, de Brasília) "Elida" aumentará sua força com ventos sustentados de 85 km /h e seqüências de até 100 quilômetros. Nesse momento, estima-se que a tempestade tropical estará 330 quilômetrs ao sul de Acapulco, em Guerrero.