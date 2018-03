México e ONU não preveem antecipar próxima cúpula do clima

O México as Nações Unidas não preveem antecipar a próxima reunião da cúpula sobre mudança climática (COP16), como pediu na terça-feira, 15, o ex-vice-presidente americano Al Gore, em Copenhague.

O México, organizador da próxima reunião, prevista para dezembro de 2010, não quer um acordo "sobre os joelhos" nem às pressas, disse à Agência Efe Fernando Morales, porta-voz do ministro do Meio Ambiente mexicano, Juan Elvira Quesada.

Segundo Morales, o México quer um acordo com avanços concretos e reduções drásticas de gases pelos países mais poluentes, "que não se vai conseguir em três ou seis meses".

John Hay, porta-voz da ONU, disse à Efe que, até a cúpula do México, acontecerão várias reuniões e outro encontro em Bonn em junho de 2010, no qual se prevê dar um marco legal ao que for definido em Copenhague, por isso é desnecessário convocar outra reunião em julho.

Gore, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2007 por sua defesa do meio ambiente, pediu na terça-feira, em entrevista coletiva, que a cúpula no México fosse antecipada em seis meses para poder concluir o acordo que está sendo negociado em Copenhague.