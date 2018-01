Metrópoles buscam crédito para tecnologia verde

Prefeitos de várias grandes cidades de 90 países, que se reuniram na Cidade do México, buscam um mecanismo de financiamento global para tornar as cidades mais sustentáveis até 2030. O foco da reunião, que terminou no sábado e faz parte do 3.º Congresso de Cidades e Governos Locais Unidos, é acelerar a luta contra a desigualdade social e os efeitos das mudanças climáticas nas grandes metrópoles.

“Precisamos decifrar como administrar melhor nossas cidades”, disse o prefeito de Quito (Equador), Augusto Barrera. Ele explicou que é preciso usar a tecnologia para o desenvolvimento sustentável das cidades e para resolver questões como o transporte, escassez de água e poluição.

O prefeito da Cidade do México, Marcelo Ebrard, afirmou que a forma como os recursos internacionais são gerenciados dificilmente contribuirá para esse novo modelo urbano.