Meteorologistas dos EUA prevêem 4 furacões para setembro

Pesquisadores da Universidade Estadual do Colorado prevêem que, em setembro, a temporada de furacões do Atlântico vai registrar um volume de atividade "bastante acima da média", com quatro furacões, incluindo dois que podem ser "grandes", afirmou nesta terça-feira um integrante da equipe. "Com base nos indícios climáticos colhidos em agosto, prevemos que setembro será bastante ativo", disse Bill Gray, um pioneiro nas previsões sobre a temporada de furacões e fundador do grupo de pesquisa da universidade. Segundo os cientistas, prevê-se que este mês registre um volume de atividade quase duas vezes maior que o verificado para meses de setembro. E isso por causa de temperaturas da superfície do oceano maiores que o normal, nenhum sinal do fenômeno El Nino no Pacífico e pressões mínimas quase recorde na superfície do Atlântico tropical. A equipe divulgou sua mais recente previsão para a temporada deste ano em agosto, afirmando que haveria 17 tempestades tropicais, das quais nove se transformariam em furacões com ventos de ao menos 119 km/h. Na terça-feira, não houve nenhum tipo de atualização para essas previsões. A temporada de tempestades do Atlântico começa no dia 1o de junho e termina em 30 de novembro, atingindo seu ápice, normalmente, no dia 10 de setembro. Em média, registram-se dez tempestades tropicais, das quais seis ganham força suficiente para transformarem-se em furacões. A temporada de 2005, que bateu vários recordes e na qual ocorreu o violento furacão Katrina, observou o surgimento de 28 tempestades. O furacão Hanna, que nasceu na segunda-feira, perto das Bahamas, é o quarto da temporada atual. O ano de 2008, que já teve dez tempestades batizadas, também viu o surgimento do furacão Gustav, que, depois de atingir a Louisiana (EUA) com fortes ventos e muita chuva, perde força. Dos quatro furacões previstos pela equipe da CSU para setembro, ao menos dois devem ser intensos ou "grandes", com ventos sustentáveis de mais de 170 km/h. Os grandes furacões são os que ficam na Categoria 3, 4 ou 5 da escala Saffir-Simpson, que possui cinco níveis.