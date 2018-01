Meteorologia descarta El Niño no começo de 2013 O Centro de Prevenção Climática (CPC) do governo norte-americano disse na quinta-feira que o temido fenômeno El Niño dificilmente aparecerá antes da primavera boreal (primeiro semestre de 2013), reduzindo as chances de uma seca na Ásia e de inundações na América do Sul.