Meta para desmatamento pode ser antecipada, diz Minc

De acordo com Minc, a Amazônia pode fechar o ano com 3,5 mil quilômetros quadrados de desmatamento, cumprindo com dez anos de antecedência a meta para 2020. A informação foi dada ao comentar os dados do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). "Se repetirmos a performance dos últimos meses, atingiremos a meta dez anos antes do prazo", previu.

Nos meses de outubro e novembro de 2009, conforme o levantamento, o desmatamento atingiu 247,6 quilômetros quadrados de floresta, número 72,5% menor que o registrado em igual período do ano anterior (896 quilômetros quadrados). No quadrimestre agosto-novembro, o desmatamento da Amazônia caiu de 2.238 quilômetros quadrados, em 2008, para 1.144 quilômetros quadrados em 2009, uma redução de 49%.

A cobertura de nuvens na região no período foi de 17%, ou 14% menor do que os 31% registrados em 2008, permitindo maior visibilidade na observação dos satélites. "Ninguém pode dizer que não vimos desmatamento porque estava tudo coberto", explicou Minc.

O Pará liderou o ranking, com 108 quilômetros quadrados desmatados em outubro e novembro, mas com índice 60% abaixo do mesmo período do ano anterior. No Mato Grosso, segundo colocado, foram devastados 50 quilômetros quadrados de floresta, mas o índice também caiu significativamente. O destaque negativo ficou por conta do Amazonas. Apesar de ostentar a menor taxa da região, o Estado registrou crescimento de mais de 200% no desmatamento nos meses de outubro e novembro.