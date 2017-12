Meta de redução de CO2 deve ser fixada em lei, diz Marina

A senadora Marina Silva (PV-AC), ex-ministra do Meio Ambiente, pretende apresentar uma emenda à Política Nacional de Mudanças Climáticas para que a meta brasileira a ser apresentada na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-15) seja, de fato, institucionalizada. A ideia é fixar a proposta de redução em lei.

"A meta não pode ser protocolada apenas para aproveitar a conjuntura política que esse assunto pode render, a visibilidade para os líderes políticos", disse nesta quarta-feira, 18, ao participar de comissão geral sobre o assunto na Câmara. "Queremos institucionalizar a meta", completou.

Para Marina Silva, a meta deveria ter sido estabelecida pelo governo com a participação do Congresso. "O Poder Legislativo está atrasado no debate. O bom seria que tivéssemos uma proposta do Congresso Nacional. A Comissão do Clima tem feito esforço, mas não há uma posição do Congresso", afirmou.

A proposta brasileira de redução dos gases vai de 36,1% a 38,9% até 2020. Os números serão levados à COP-15 em dezembro.