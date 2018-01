Menino de cerca de três anos é morto por cães selvagens em zoológico nos EUA

Um menino morreu após cair em uma área de um zoológico ocupada por cães selvagens, na cidade americana de Pittsburgh. A criança de cerca de três anos de idade estava passeando com sua mãe no domingo, 4. Segundo a polícia, ela ergueu o filho e o colocou sobre a mureta que separa os cães do público, para que a criança pudesse ter uma visão melhor dos animais.

O menino se desequilibrou, caiu e foi atacado pelos cães. A polícia não sabe dizer se a criança morreu na queda ou devido ao ataque. O nome das vítimas não foi divulgado.

Segundo testemunhas, tudo aconteceu tão rapidamente, que a equipe de emergência do zoológico não conseguiu reagir em tempo suficiente para salvar o menino.

Onze cães avançaram sobre o menino, e a maioria recuou quando os funcionários começaram a berrar para afastar os animais. No entanto, um dos cães continuou atacando a criança, e acabou sendo morto a tiros pelos administradores do zoológico.

Os cães selvagens são conhecidos como mabecos, uma espécie predadora da África, que está ameaçada de extinção.

