Menina de 5 anos acha vértebra de rinoceronte da Idade do Gelo

Os restos de um rinoceronte da Idade do Gelo foram encontrados por uma menina de cinco anos de idade em um parque aquático da Inglaterra. Emelia Fawbert encontrou a carcaça fossilizada no Cotswold Water Park perto de Cirencester, durante uma atividade denominada de caça aos fósseis realizada no local no dia 26 de outubro. Emelia e o pai James encontraram uma vértebra atlas de rinoceronte lanoso, que viveu local há cerca de 50 mil anos. Parte da vértebra atlas, que servia de apoio à cabeça do animal, ficou exposta por uma recente escavação no local. Emelia e o pai usaram uma pá para retirar o osso da terra. A peça foi colocada em um saquinho lacrado e doada a um museu. A caça, envolvendo 75 pessoas, também descobriu o osso de uma perna e uma vértebra de um veado da Idade do Gelo e restos de uma criatura parecida com a lula do Período Jurássico, há cerca de 150 milhões de anos. Emelia, que quer se tornar uma paleontologista, participou da caça aos fósseis pela primeira vez. A atividade foi organizada pela Cotswold Water Park Society e liderada pelo paleontologista Neville Hollingworth, que descobriu restos de um rinoceronte lanoso perto de Swindon em 2004. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.