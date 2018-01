Megaprojeto turístico abre polêmica em 'paraíso secreto' do México

A região de Cabo Pulmo ainda é hoje um dos "paraísos secretos" do México, mas lentamente a área está sendo cada vez mais invadida por turistas.

O local no Estado de Baja California Sur, com seus belos corais para mergulho no Oceano Pacífico, pode ter sua paisagem completamente modificada nas próximas décadas, já que há planos para instalação de um mega-complexo turístico capaz de receber mais de 20 mil pessoas.

Os idealizadores da obra dizem que é possível fazer tudo isso preservando o ecossistema local, mas moradores temem que o projeto mudará o perfil de Cabo Pulmo.