Medvedev confirma presença na conferência climática da ONU

O presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, irá a Copenhague na próxima semana para a reunião de cúpula que encerrará a 15ª conferência climática promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), anunciou o Kremlin nesta quinta-feira, 10.

"O presidente da Federação Russa participará da reunião de chefes de Estado e de governo no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que ocorre em Copenhague", informa o Kremlin por meio de nota.

"Ele ficará lá por dois dias", disse pouco depois um porta-voz do Kremlin. Medvedev visitará Copenhague nos dias 17 e 18 deste mês. Ele é mais um dos mais de cem chefes de Estado e de governo com presença confirmada na cúpula que encerrará a conferência climática da ONU na capital dinamarquesa. As informações são da Dow Jones.