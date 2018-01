Mato Grosso lidera desmate em maio na Amazônia, diz Inpe

O Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe) registrou a devastação de 127 km² de floresta na Amazônia Legal no mês de maio. Desta área, 61 km² estão no Mato Grosso. O Estado tem grande crescimento de produção agrícola e por isso tem um elevado índice de aumento das áreas de produção de grãos e gado. Em seguida, estão os Estados do Roraima, Maranhão, Rondônia, Pará e Tocantins.

O Inpe alerta que a grande concentração de nuvens em Estados como Amazonas e Pará permitiu uma visibilidade para a obtenção dos dados foi de apenas 38% . No relatório anterior, com dados colhidos entre fevereiro e abril, o nível de desmatamento alcançou 197 quilômetros quadrados nos três meses. A visibilidade registrada para esse período foi ainda menor, de 20%, devido à temporada chuvosa na região.

O governo intensificou a repressão do corte ilegal de madeira na Amazônia no começo de 2008 com objetivo de impedir o crescimento do desmatamento após três anos de redução.

O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, projetou para o período 2008-2009 uma queda da destruição acumulada da mata para abaixo dos 10 mil quilômetros quadrados, o menor índice desde que iniciaram os registros de desmatamento, há dez anos.

No período 2007-2008, a devastação da mata alcançou os 11.968 quilômetros quadrados, um pouco mais que os 11.532 registrados em 2006-2007, até agora o menor nível já oficializado.