Marsupial vesgo de zoológico alemão vira celebridade

Um pequeno marsupial vesgo do zoológico de Leipzig vem se transformando em sensação popular na Alemanha.

O animal, que ainda não está em exposição pública, já inspirou um clipe visto por milhares de pessoas no YouTube e um brinquedo, além de ter uma página de homenagem no Facebook com mais de 70 mil fãs.

Heidi, que tem cerca de dois anos e meio, foi abandonada em um abrigo para animais na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, junto com a irmã, Naira, antes de ser levada à Alemanha.

As duas, junto com um macho chamado Teddy, devem ser exibidos pelo zoológico de Leipzig apenas a partir de julho.

Mas segundo a revista Der Spiegel, Heidi ficou conhecida após repórteres do tabloide alemão Bild fotografarem os animais de uma nova área do zoológico que será aberta no meio do ano.

Após as fotos terem se tornado públicas, Heidi inspirou uma música, escrita por Stefan Langner e cantada por três garotas, que se tornou um hit no YouTube.

"Heidi é tão doce. Que bom que ela existe. Fiquei tão apaixonada por ela de cara", diz a letra da música.

Alimentação

Segundo o zoológico, celebridade não foi ação planejada. Os funcionários acreditam que o problema nos olhos do animal pode ter sido causado pela alimentação que ela tinha antes de ser abandonada ou por causa de depósitos de gordura ao redor dos olhos.

Segundo eles, o estrabismo não provoca problemas para o animal, a não ser estéticos. Como vários animais noturnos, esse tipo de marsupial usa mais o olfato que a visão para se orientar.

O zoológico descreveu a atenção ao animal como "surpreendente e não planejada" e respondeu colocando no ar uma nova página sobre Heidi na internet.

A instituição diz que não planeja fazer nenhuma ação ativa de marketing sobre o marsupial vesgo, e diz que qualquer doação que receba será encaminhada para um projeto de proteção de rinocerontes na ilha de Bornéu.

Heidi é o último de uma série de animais a ganhar fama na Alemanha. No ano passado, o polvo Paul, de um aquário de Oberhausen, ficou famoso ao prever com sucesso o resultado de oito partidas da Copa do Mundo de futebol, disputada na África do Sul.

Em 2007, o urso polar Knut, do zoológico de Berlim, ganhou notoriedade ao ser abandonado pela mãe e ficar aos cuidados de um tratador. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.