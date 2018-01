A marmota mais famosa do mundo viu sua sombra nesta segunda-feira, 2, prevendo que o inverno norte-americano vai se prolongar por outras seis semanas. Punxsutawney Phil saiu da toca pouco depois do amanhecer, diante de cerca de 13 mil testemunhas. O ritual anula ocorre em uma colina chamada Gobbler's Knob, na cidade de Punxsutawney, Pensilvânia, um município de 6 mil habitantes. O Clube da Marmota de Punxsutawney anunciou a previsão em uma proclamação na qual Punxsutawney Phil reconhece,a inda, a vitória do time de futebol americano Pittsburgh Steelers sobre o Arizona Cardinals. Segundo uma superstição de origem alemã, se um animal hibernante projeta sombra em 2 de fevereiro - a festa religiosa de Candlemas - o inverno durará mais seis semanas. Se a sombra não for avistada, o inverno será curto. Desde 1887, a marmota de Punxsutawney viu a sombra 97 vezes, não a viu 15 vezes e não há registro da previsão referente a nove anos, de acordo com o Clube. Na verdade, a marmota não vê muita coisa. O resultado é definido por antecedência pelo Círculo Interno do Clube, cujos membros comparecem, ao evento de fraque e cartola. O Dia da Marmota é a maior atração turística do Estado da Pensilvânia no inverno.