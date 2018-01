Marina e Serra são os próximos presidenciáveis a debater a Amazônia

Os debates organizados pelo Fórum Amazônia Sustentável com os candidatos à presidência para discutir os planos de governo para a região amazônica continuam em agosto.

Marina Silva (PV) falará em Manaus (AM) no dia 14 e José Serra (PSDB) em Belém (PA) dia 19. A série foi iniciada em julho, com Plínio de Arruda Sampaio (PSOL). A única que não confirmou presença ainda foi a candidata Dilma Roussef (PT).

Os debates são abertos aos associados e convidados do Fórum, jornalistas e representantes partidários. Perguntas podem ser enviadas desde já pela internet -http://www.forumamazoniasustentavel.org.br/.

As questões serão submetidas a uma triagem; as não respondidas serão encaminhadas à assessoria do candidato, que enviará as respostas para o site do Fórum, onde ficarão disponíveis para consulta. Inscrições e confirmações: fas@imazon.org.br.