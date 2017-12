Marilene Ramos é nomeada nova presidente do Ibama

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff (PT) e a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, exoneraram Volney Zanardi Júnior do cargo de presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), conforme decreto publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 6. Para substituí-lo, foi nomeada Marilene de Oliveira Ramos Murias dos Santos.

