Manifesto assinado por 50 mil pede liberação de ambientalistas

O Greenpeace de Espanha entregou hoje na Embaixada da Dinamarca em Madri um manifesto assinado por mais de 50.000 pessoas exigindo a libertação de Juan Lopez de Uralde e três da organização que permanecem detidos em Copenhague desde 17 de dezembro, quando terminou a 15ª Conferência do Clima (COP-15).

O diretor do Greenpeace Espanha, Juan López de Uralde, foi preso com Nora Christiansen e Christian Schmutz por entrar de surpresa em um jantar de gala da Rainha da Dinamarca oferecido aos chefes de Estado e de Governo presentes nas discussões sobre o clima.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uralde e os dois ativistas do Greenpeace foram presos depois de mostrar alguns banners que culparam os políticos pelo fracasso da cúpula.

Dois dias depois, a polícia dinamarquesa parou Joris Thijssen, diretor da Campanha Internacional para a Mudança do Clima da ONG ambientalista. Os quatro permanecem em custódia, em isolamento e confinamento solitário, sem data para o julgamento até que um inquérito policial estiver concluído, em 7 de janeiro.

A coordenadora da Campanha, Maria José Caballero, relatou que os quatro ativistas serão detidos até o final da investigação dinamarquesa porque a justiça considera que há risco de escaparem e destruirem provas.

Para Knight, é "lamentável" que os quatro estejam em prisão preventiva porque "há necessidade". "Nunca o Greenpeace perdeu uma nomeação judicial e não vai fazer agora ", disse ele.

Os quatro detidos estão em "boa saúde", mas "ultrajados e confusos" com a dureza da justiça dinamarquesa, que só os autoriza a receber visitas de seu advogado.

Os ativistas do Greenpeace disseram que o governo espanhol, através do Ministério do Meio Ambiente e

coordenação com as embaixadas da Holanda e da Suíça (a nacionalidade dos outros presos), está tomando todas as medidas necessárias para libertar os ativistas. Além disso, os serviços jurídicos do Greenpeace estão tentando conseguir que, até lá, os quatro ativistas possam, pelo menos, receber

visitas familiares.

Apenas hoje, com o apoio de familiares e amigos de Uralde, membros da delegação do Greenpeace entregaram à embaixada dinamarquesa na Espanha um manifesto assinado por mais de 50.000 pessoas (28.915 através do site da organização e através de mais de 20.000 redes como o Facebook). O texto é assinado por dezenas de pessoas ligadas a cultura, ciência, mídia e centenas de organizações ambientalistas, ONGs e sindicatos.

O evento foi realizado simultaneamente no Consulado da Dinamarca em Barcelona, com a presença do presidente do Greenpeace, Jesus Navarro, acompanhado por membros da organização e de várias organizações ambientalistas, organizações sociais e sindicais.