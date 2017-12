Manifestantes se acorrentam a ferrovia na Alemanha

Manifestantes se acorrentaram neste sábado (26) a um bloco de concreto em uma ferrovia na cidade de Vastorf, na Alemanha. Eles protestavam contra o transporte, trem, de combustível nuclear alemão reprocessado na França.

Ontem (27), a polícia alemã adeteve 1.300 pessoas, disseram autoridades. Durante a manhã, centenas de oficiais começaram expulsar os manifestantes das linhas ferroviárias perto de Dannenberg, no norte do país, disse o porta-voz da polícia Stefan Kuehm-Stoltz. Ativistas dizem que os contentores de resíduos e as instalações de armazenamento temporário perto Gorleben, não são seguros. A polícia também entrou em confronto com dois grupos de manifestantes que atiraram pedras e fogos de artifício em oficiais.